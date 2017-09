143 kommunalt ansattes fremtid afgøres om en uge

Hvor mange kan blive? Hvor mange skal flytte fra Ilulissat til Aasiaat? Disse spørgsmål bliver besvaret den 29. september, som er det første skridt i at få en større medarbejderkabale til at gå op.

Arbejdet på højtryk

Igennem den seneste tid er der blevet arbejdet på højtryk for at finde ud af en fordeling af de kommunalt ansatte i Qaasuitsup Kommunia, der fremover skal arbejde enten i Avannaata Kommunia eller Kommune Qeqertalik.

Kommunaldirektør i Qaasuitsup Kommunia Hans Eriksen oplyser til Sermitsiaq.AG, at der er tale om 143 kommunale medarbejdere, der skal tages beslutning om, hvor de i fremtiden skal arbejde.

Overgangsudvalget holder møde om emnet fredag den 29. september.

Flere vil blive i Ilulissat

- Der er forhandlinger om, hvordan vi skal fordele medarbejderne, de to kommuner imellem, siger formanden for Overgangsudvalget Palle Jerimiassen, der fra 1. januar bliver borgmester i Avannaata Kommunia.

Han afslører, at størstedelen af medarbejderne ønsker at blive boende i Ilulissat, hvor den centrale administration for Qaasuitsup Kommunia ligger.

- Mange af arbejderne har etableret sig her i Ilulissat, derfor er det forståeligt, at mange ønsker at blive i byen. Det er heller ikke en let beslutning at tage.

Den største udfordring

- Arbejdet har været en stor udfordring. Ja, den største i hele kommunedelings-processen, da vi også skal sikre tryghed blandt medarbejderne. For de ønsker jo at få klarlagt deres fremtid. Men jeg kan sige, at når vi er klar med den opgave, så er vi stort set klar med at begynde med vores arbejde, lyder det fra Palle Jerimiassen.