140 millioner til Dundas-mine

Det skrider tilsyneladende hurtigt fremad for Dundas Titanium-projektet.

Selskabet bag, Blue Jay Mining skriver i et nyhedsbrev, at de nu har rejst £17 millioner (143 millioner kroner) til projektet.

Pengene skal bruges til hurtigst muligt at få minen i produktion.

- Det er et vigtigt skridt, at det er lykkedes at rejse denne kapital, da vi nu har en en klar køreplan til at fremme Dundas-projektet frem mod en produktion, skriver selskabet i deres meddelelse.

De næste skridt bliver, at selskabet skal have udarbejdet en miljøvurdering (VVM), en vurdering af de samfundsmæssige virkninger (VSB) og et lønsomhedsstudie, således at selskabet kan søge om en udvindingstilladelse.

Blue Jay Mining har selv tidligere været inde på, at tidsfaktoren er afgørende for projektet. Lige nu stiger priserne nemlig på titanium, men det betyder samtidig, at jagten på nye forekomster er gået ind.

- Den der kommer først har de bedste muligheder, sagde direktør Hans Jensen sidste efterår.

Dundas-projektet ses som lovende, da det viser verdens højeste koncentration af titanium-forbindelsen ilmenit. Desuden er det nemt at udvinde, da det nærmest ligger på stranden.