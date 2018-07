14-årig forsøgt bortført

Walter Turnowsky Fredag, 06. juli 2018 - 11:12

En 14 årig grønlandsk pige blev i går torsdag ved 17.30 tiden blev antastet i Vejle. Hun var på vej til taekwondotræning lige i nærheden. Det skriver Sydøsjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Pigen blev grebet og ført til en bil, som holdt ved et busstoppestedet i nærheden. Bilen med gerningsmanden og pigen kørte herefter mod nord, vendte om ved et lyskrydset og kørte tilbage mod Vejle by. Gerningsmanden måtte på et tidspunkt holde for krydsende fodgængere ved en fodgængerovergang. Her lykkedes det for den 14 årige pige at komme ud af bilen og løbe bort.

Politiet leder efter vidner i sagen.