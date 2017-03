132 handicappede opholder sig i Danmark

Oplysningerne fremgår af et svar til medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Parti Naleraq.

Udgift: 114,3 millioner kroner

Det er langt fra omkostningsfrit af have disse borgere på ophold i Danmark. Det samlede beløb for det offentlige udgjorde alene sidste år 114,3 millioner kroner, fremgår det af paragraf 37 svaret.

Kommunerne har pligt til en gang årligt at lave en individuel vurdering af, om disse borgere er i stand til at blive sendt hjem til Grønland.

Nægter hjemrejse

Anthon Frederiksen spørger, om Grønland skal afholde udgiften til en handicappet, hvis denne nægter at rejse hjem til Danmark?

Han får ikke noget entydigt svar, idet det fremgår af besvarelsen, at det beror på en konkret, individuel vurdering, ”hvor såvel den grønlandske lovgivning iagttages som den grønlandske borgers rettigheder iagttages”. Der peges på, at en grønlandsk borger har rettigheder efter FNs konvention om rettigheder for personer med handicap.