13-målssejr til Grønland ved Pan Am

Det blev til en flot sejr til det grønlandske herrelandshold over Paraguay ved Pan Am

Nukappiaaluk Hansen Søndag, 17. juni 2018 - 23:12

35-22 stod der på måltavlen da slutfløjtet lød på multihallen Inussivik, hvor det grønlandske herrelandshold vandt over det sydamerikanske hold, Paraguay.

Dermed har holdet nu fire point efter to kampe ved de Pan Amerikanske Mesterskaber. Holdet førte allerede med 17-13 ved pausen.

Sejren var aldrig i fare for hjemmeholdet, dog var der udfordinger i kampen, siger landstræner Ingi Olsen til Sermitsiaq.AG.

(På billedet ses landstræner Ingi Olsen)

- Vi prøvede en ny formation i forsvaret, hvor vi forsøgte at dække op med 5-1 formation. Det har været planen, at vi skulle det i denne kamp, men den fungerede ikke optimalt. I første halvleg var vi til tider sløsede og lavede alt for mange fejl, fortæller Ingi Olsen.

Og Ingi Olsen siger, at kampen var hårdere end forventet.

- Der er næsten ingen nemme kampe længere. Alle deltagende hold spiller med et stort hjerte. I anden halvleg vendte vi tilbage til vores 'forsvarsbase', 6-0 formation. Efter det var vi meget kompakte og spillede en rigtig god anden halvleg. Jeg er blevet bekræftet i, at 6-0-forsvarsformationen er det vi er stærkest på, siger han.

Skæbne-kamp mod Uruguay

Mandag gælder det mod Uruguay, der også har vundet deres første to kampe ved Pan Am. Kampen er også blevet udset til at være nøglekampen, hvor vinderen af kampen vil få en stor chance for at kvalificere sig til semifinalerne.

- I dag fik jeg sparet en masse spillere igen, og jeg er sikker på, at spillerne vil være klare til kampen. Vi er blevet klogere på, hvad det er der fungerer og ikke hvad der fungerer mindre godt. Jeg er meget fortrøstningsfuld til kampen mod Uruguay.

- Vi tror rigtig meget på vores evner, og vores styrke på holdet er, at vi har en stor fællesskab, og der er godt humør i truppen.

Grønlandsk spiller skadet

Han oplyser, at fløjsspilleren Aqqalu Ingemann muligvis har spillet sin sidste kamp ved Pan Am.

- Vores fysioterapeut sagde, at han nok havde brækket sit kraveben. Hvis det er tilfældet vil jeg lave en indskiftning, hvor Miilu Rosing kommer ind, lyder det fra Ingi Olsen.

Søndagens kampe ved Pan Am:

Gruppe A:

Puerto Rico - Argentina: 18-42

Guatemala - Chile: 14-39

Gruppe B:

Canada - Uruguay: 24-26

Colombia - Brasilien: 22-42

Grønland - Paraguay: 35-22

Mandagens kampe:

Gruppe A:

Kl. 14.00: Puerto Rico - Guatemala

Kl. 18.00: Chile - Peru

Gruppe B: