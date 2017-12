12 pukkelhvaler må skydes næste år

Den totale kvote af pukkelahvaler for Vestgrønland for 2018 er på 12 dyr. Selve kvoten er på 10 dyr desuden overføres to dyr, som ikke er belevt fanget i år. Fartøjer med teknisk godkendelse til pukkelhvalfangst kan fange i perioden 1. januar – 31. december. Fordeling af kvoter er godkendt af medlemmet af Naalakkersuisut for Fiskeri og Fangst.

Kun fra Diskobugten sydover

Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq og Nanortalik har per 1. januar 2018 ingen godkendte harpunkanonfartøjer, så pukkelhval fanges udelukkende fra Disko Bugt og sydover.

Kvoten på pukkelhval i Vestgrønland tildeles kun harpunkanonfartøjer, der fanger på en enkelt bestand. Kvoten er i tidligere årblevet fordelt af Departementet for Fiskeri og Fangst på de fire nuværende storkommuner, der herefter via lodtrækning eller turnusordning fordeler kvoten indenfor kommunen til fartøjer i hjemmehørende forvaltningsområder. I 2018 overgås til en samlet vestgrønlandsk kvote, således som for finhval, sildepisker og grønlandshval.

Finhval, grønlandshval og sildepisker

Kvoten for finhvaler i Vestgrønland er på 19 dyr. For Grønlnadshval er den på 2 dyr. Fortrinsvis fartøjer hjemmehørende i Disko Bugt kan fange i perioden 1. april – 31. december. For sikring af fangstudøvelse sker på forsvarlig vis vil der som i tidligere år blive stillet krav om et tæt samarbejde mellem Selvstyre, Kommune og fangerne. Det skal noteres at grønlandshval er fredet i resten af Grønland.

For sildepisker er kvoten i Vestgrønland på 164 dyr, i Østgrønland på 12 dyr.

Grønlands kvoter for fangst af store hvaler fastsættes i henhold til rådgivning fra Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), der har kvotebesluttende kompetence.

En 4-årig blokkvote gælder i perioden 2015-2018 for finhval, grønlandshval, pukkelhval og sildepisker i Vestgrønland samt sildepisker i Østgrønland. Næste møde i IWC er plan-lagt til september 2018.

Efter hvert kvoteår vil der ske en evaluering således, at det kommende kvoteår tilpasses efter en eventuel ny rådgivning og overskredne kvoter.

Høring om fordeling af grønlandshvaler og sildepiskere vil ske i første halvdel af januar 2018.