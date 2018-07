12 drenge og træner er reddet ud af thailandsk grotte

Ritzau Tirsdag, 10. juli 2018 - 10:09

Alle fodbolddrenge og deres træner er bragt ud fra grotten i live, oplyser dykkere fra Thailands flåde.

- Alle 12 drenge og deres fodboldtræner er blevet reddet ud fra grotten efter en 18 dage lang prøvelse, skriver det thailandske frømandskorps på Facebook.

- Alle er i sikkerhed.

Meddelelsen på Facebook er underskrevet ved et enkelt "Hooyah".

Fire dykkere, som var sammen med gruppen inde i grotten, er endnu ikke kommet ud.

19 beredskabsfolk deltog i redningsaktionen, der blev indledt klokken 10.08 lokal tid (klokken 01.08 grønlandsk tid).

En talsmand for sundhedsmyndighederne siger, at de otte drenge, som blev reddet ud søndag og mandag, er "i strålende humør", og at de har stærke immunsystemer, fordi de spiller fodbold.

Jesada Chokdumrongsuk, vicegeneraldirektør i sundhedsministeriet, siger, at de drenge, som blev reddet ud først - i alderen fra 12 til 16 år - nu er i stand til at spise normalt.

To af dem har muligvis lungeinfektion, men hele gruppen er overordnet "ved godt helbred" og "smilende".

Den anden gruppe drenge på fire, som blev reddet mandag, var i alderen fra 12-14.

Spredte byger af monsunregn truede også tirsdag med at vanskeliggøre redningsaktionen, og der har været risiko for, at regnvand kunne trænge gennem grottens kalkstensvægge og oversvømme tunnelerne med stærke vandstrømme.

De 12 drenge, som er i alderen fra 11 til 17 år, og deres træner gik ind grotten den 23. juni trods advarselsskilte.

Da monsunregnen kom, blev de smalle gange hurtigt oversvømmede, og gruppen blev presset længere og længere ind i grottesystemet.

Da dykkere fandt frem til dem, havde de været indespærret i ni dage.