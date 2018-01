1.000 kroner for dit bilvrag

Et køretøj bliver typisk 15-20 år. Her efter venter bilkirkegården. Men desværre er der også en del rustbunker, som ender deres dage som vrag i gadebilledet. Ejeren fjerner pladerne, stelnummeret skrabes væk, og så hænger sam- fundet på det problem.

På den kommende forårssamling, der indledes fredag den 6. april, er der imidlertid en løsning på vej.

Naalakkersuisut fremsætter efter planen et lovforslag, som i disse dage er sendt til høring, der vil animere bilejerne til at lade deres gamle biler skrotte i stedet for bare at dumpe dem ved en tilfældig kantsten eller på nærmest parkeringsplads.

Ifølge forslaget vil skrotning af motorkøretøjer være vederlagsfrit – og som ekstra lokkemiddel ind-føres en skrotpræmie på 1.000 kroner.

