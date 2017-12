100 passagerer strandet i Ummannaq-distrikt

Helikopteren i Uummannaq fik mandag tekniske problemer, og med nuværende vejrudsigter forventes reservedelene først at kunne leveres fredag. Det skriver Air Greenland i en pressemeddelelse.

Alternative løsninger er undersøgt

Det er forsøgt at få reservedele til Uummannaq fra Ilulissat med en anden helikopter, men helikopteren måtte returnere grundet dårligt vejr.

Mulighederne for at sejle passagerne i Uummannaq distriktet er ligeledes undersøgt. Men grundet risikoen for høje bølger kan mindre både ikke sejle, og der er ingen passager-godkendte større både i området.

- De tekniske problemer og aflysninger til og med fredag vil komme til at berøre ca. 100 passagerer. Vi arbejder på, at alle passagerer senest i dag kl. 14.00 har modtaget en opdateret rejseplan, siger Air Greenlands kommunikationschef Katrine Hjelholt Nathanielsen.

Har du spørgsmål til din nye rejseplan kan du kontakte Air Greenlands callcenter på 70 12 12.