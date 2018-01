100 året for Islands selvstændighed markeres i Odense

Udstillingen blev åbnet onsdag eftermiddag af Islands ambassadør i Danmark Benedikt Jónsson og er en del af en række arrangementer ikke mindst i Island, som markerer 100 året for et selvstændigt Island.

1918

Det var Kong Christian X som 30. november 1918 anerkendte Island som et selvstændigt land. En beslutning, som 1. december samme år, blev vedtaget af det islandske Alting.

Den islandske Tegnebog

Tegnebogen er et manuskript, som opbevares på Árni Magnússon Instituttet i Reykjavik. Manuskripterne blev indsamlet i slutningen af 1600 tallet. Fragtet til Danmark, hvor de blev opbevaret og passet på efter alle kunstens regler, indtil tilbageleveringen til Island begyndte. Tegnebogen er skabt af fire ukendte kunstnere i perioden fra cirka 1330 – 1500. På udstillingen er der små tekststykker, som fortæller lidt om den enkelte kopi.

Informationsmedarbejder Svanborg Kristinsdottir er ikke bange for at drage en parallel til den moderne verden:

- I det gamle Island har man kunnet bruge Tegnebogen, som vi i vore dage bruger Google. Til at finde oplysninger og viden. Ved at se på tegningerne har man kunnet se og forestille sig mange ting. For eksempel hvordan en konge eller fyrste har set ud. Primært består Tegnebogen af kristne motiver.

De islandske sagaer

Ambassadør Benedikt Jónsson havde en stor boggave med til Det Nordatlantiske Hus. Et eksemplar af de samlede islandske sagaer, som udkom sidste år i en ny oversættelse til dansk. Gaven, som vejer næsten seks kilo blev overrakt til formanden for Det Nordatlantiske Hus Claus Houden. 700 eksemplaer af det store bog værk blev sidste år givet som en folkegave fra det islandske folk til det danske folk. Værket er blandt andet tilgængeligt på de danske biblioteker. De originale sagaer blev nedskrevet på kalveskind med en fjerpen. Blækket, som man brugte, var kogt af urter og bær. Og i fremtiden vil værket altså også være tilgængeligt i Nordatlantisk Hus i Odense.

Yderligere to arrangementer i Odense

I vinterferien 14. februar arrangerer Nordatlantisk Hus en skriveworkshop for børn. Her kan lære at skrive sin egen lille saga og forsøge at lære at skrive runer. Måske kan Den islandske Tegnebog give workshop deltagerne lidt inspiration.

Endelig får Nordatlantisk Hus 21. februar besøg af skuespilleren Sofie Gråbøl og af redaktøren af oversættelsen af de islandske sagaer, Annette Lassen. Annette Lassen vil fortælle fra sagaernes verden, medens Sofie Gråbøl vil læse højt fra sagaerne.

Markant bidrag

Den islandske Tegnebog og de islandske sagaer er meget markante i relation til vores fælles fortid. Som Hendes Majestæt Dronning Margrethe skriver i sit forord i den danske udgave af sagaerne: ”De islandske sagaer er et af Nordens mest markante bidrag til verdenslitteraturen”.

Der bliver noget at glæde sig til

Informationsmedarbejder i Nordatlantisk Hus Svanborg Kristinsdottir er ikke i tvivl:

- Der bliver noget at glæde sig til med de mange arrangementer, som i løbet af året vil blive afholdt for at markere 100 året. Det hele bliver koordineret fra centralt hold i Reykjavik fortæller Svanborg Kristinsdottir i en lille samtale med Sermitsiaq.AG.